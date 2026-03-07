3.74 BYN
Александр Турчин выразил поддержку Азербайджану в связи с инцидентом в Нахичевани
Премьер-министры Беларуси и Азербайджана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
В ходе телефонного разговора Александр Турчин и Али Асадов обменялись мнениями о ситуации в регионе, подчеркнув обоюдную озабоченность эскалацией конфликта. Стороны подтвердили важность сохранения мира и стабильности в регионе, высказались за скорейшее возвращение ситуации в дипломатическое русло. Премьер Беларуси выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Нахичевани и искреннюю поддержку в адрес руководства Азербайджана и дружественного азербайджанского народа.
Главы правительств обсудили и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном, включая календарь двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровне, реализацию ряда конкретных проектов.