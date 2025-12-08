Беларусь и Кения подписали меморандум об активизации сотрудничества на межпарламентском уровне

Стратегия и политический ориентир Беларуси - масштабное сотрудничество с Африканским континентом. И большая командировка Президента по странам Глобального Юга - тому подтверждение. Африка - это огромный рынок, и нам есть что предложить.

Диалог о сотрудничестве не прекращается. Сегодня в Минск с официальным визитом прибыл спикер парламента Кении. Наши страны связывают давние дружественные отношения, есть и хорошие перспективы для всестороннего развития взаимодействия. Новый импульс в том числе - открытие прямого авиасообщения между Минском и Найроби.

Дружба и братство - ориентир для разумного и долгосрочного богатства. Это как раз о сотрудничестве Беларуси и Кении. Большой визит спикера парламента этой африканской страны действительно долгожданный. Отметим, что он должен был состояться еще летом. Однако осложнение политической обстановки на Ближнем Востоке и закрытие воздушных пространств внесли свои коррективы. Тем не менее, в Минске и Найроби сегодня сверяют часы сотрудничества.

Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад, а значит, такое сотрудничество своевременное. Парламентский диалог между нашими странами не прекращался никогда, а с получением Беларуси статуса наблюдателя в Панафриканском парламенте выходит на новый уровень. 8 декабря в Минске подписан меморандум об активизации сотрудничества на межпарламентском уровне.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы понимаем, что сотрудничество по линии инвестиционных проектов, торгово-экономическое сотрудничество - это то, что определяет развитие каждой страны, а взаимодействие между странами является прочным фундаментом дальнейшего сотрудничества. Наша страна готова предложить Кении технологии агропромышленного комплекса, промышленности. Мы являемся лидерами по поставкам калийных удобрений".

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это первый визит руководителя кенийского парламента в нашу страну за всю историю двусторонних отношений. В рамках этого визита мы подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве, где определены конкретные направления нашего взаимодействия на межпарламентском уровне. Наша роль в содействии торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, продвижению социально-гуманитарных измерений взаимодействия. У нас сегодня в проработке находится более десятка двусторонних соглашений с Кенией. И мы, конечно же, тоже договорились об активизации работы над этими документами с тем, чтобы они могли быть подписаны в ходе предстоящих, как мы надеемся, визитов на высшем уровне".

В программе визита также знакомство с ведущими учреждениями Беларуси. Это Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, ПВТ, ведущие сельхозпредприятия, а также флагманские МТЗ. Нашим кенийским коллегам интересен опыт Беларуси в сельском хозяйстве и образовании. А еще они каждый раз тепло благодарят нашу страну за помощь в ликвидации последствий массовых наводнений в 2024 году.

Амазон Джеффа Кинги, спикер Сената Кении

Амазон Джеффа Кинги, спикер Сената Кении: "Меня очень впечатляет система здравоохранения Беларуси. Особенно то, что данное учреждение является государственным, и граждане могут получить медицинскую помощь бесплатно. Берем на заметку этот уникальный опыт. Конечно же, сегодня мы обсуждали сельское хозяйство и туризм, а также прямое авиасообщение между Минском и Найроби. Перед нами простирается огромное поле для взаимодействия. Наша цель - сблизить людей Кении и Беларуси".

Беларусь и Кения свою стратегию сотрудничества активно стали выстраивать еще два года назад. О намерении расширять контакты Президент Беларуси заявил в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменениями климата. Позже лидеры двух стран встретились уже непосредственно в Кении.





Лукашенко в Кении

Александр Лукашенко был приглашен Уильямом Руто, говорили об интенсификации двусторонних отношений, что сегодня уже предметно обсуждают официальные Минск и Найроби. В Кению тогда Александр Лукашенко прибыл по завершении двухдневного официального визита в еще одну страну Африки - Экваториальную Гвинею.

И буквально на прошлой неделе переговоры на Африканском континенте прошли еще и в Алжире. Беларусь смотрит на Африку комплексно, тем более что основную их проблему, продовольственную безопасность, мы можем помочь решить.

"Организация Объединенных Наций, по моей информации, очень приблизительно видит в будущем огромное количество голодающих. И таких голодающих будет больше всего в Африке. Обеспечить продовольственную безопасность для Африки – вопрос номер один. Без удобрений и технологий это невозможно. Поэтому это наша тема - Беларуси и Алжира. И в этом направлении мы можем прекрасно сотрудничать именно так, как хотят наши друзья. Это глобальные ворота в Африку. В этом наш прагматизм, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И я своему другу и товарищу президенту Алжира об этом сказал. Закрытых тем, хоть мы и не направлены против третьих стран, нет абсолютно. Пусть ваши специалисты, министры, члены правительства приезжают в Беларусь. Двери открыты. Посмотрите, что мы можем. Если вам что-то подойдет, если вам что-то понравится, мы готовы с вами сотрудничать и работать".