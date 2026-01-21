Беларусь и Оман ратифицировали соглашение о взаимной отмене виз

21 января белорусские сенаторы ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз.

Так, от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита освобождаются белорусы и граждане Омана на основании действительных национальных паспортов. При этом одна поездка не должна превышать 30 дней. А общий срок пребывания в течение года - 90 дней.

Это поможет укрепить экономические, культурные и деловые связи, создаст более благоприятные условия для бизнеса, а также позволит странам повысить привлекательность для туристов.

Также 21 января были подведены итоги международной межпарламентской деятельности Совета Республики за 2025 год. Как отмечалось, работа велась по многим направлениям. Продолжена линия на продвижение национальных политических и экономических интересов с помощью парламентской дипломатии.

На заседании сессии открытым голосованием Наталия Павлюченко была избрана председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Павлюченко отметила, что практически вся ее профессиональная деятельность была посвящена социальной сфере. Сегодня социальная политика - это основной приоритет белорусского государства и фундамент благополучия граждан.