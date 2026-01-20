Беларусь и ООН подписали план совместных мероприятий на 2026 год

Сотрудничество Беларуси с Организацией Объединенных Наций носит не просто дружественный, но системный, последовательный и взаимообогащающий характер. Об этом сказал глава МИД Максим Рыженков в ходе церемонии подписания плана совместных мероприятий Беларуси и ООН на 2026 год.

"Совсем недавно, в конце прошлого года, мы подписали рамочное соглашение на 5 лет с Беларусью. И этот год очень важен. Это стартовый год в этой пятилетке. Поэтому мы проработали программу, состоящую из 24 пунктов, с Министерством иностранных дел, а также с разными агентствами, которые будут участвовать в этом процессе. Очень насыщенная программа. Она отличается от прошлых программ. Количество разных инициатив, мероприятий удвоилось".