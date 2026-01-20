3.72 BYN
Беларусь и ООН подписали план совместных мероприятий на 2026 год
Сотрудничество Беларуси с Организацией Объединенных Наций носит не просто дружественный, но системный, последовательный и взаимообогащающий характер. Об этом сказал глава МИД Максим Рыженков в ходе церемонии подписания плана совместных мероприятий Беларуси и ООН на 2026 год.
Данная стратегия состоит из 24 пунктов. План подготовлен в расширение уже подписанной Рамочной программы между нашей страной и ООН в области устойчивого развития на предстоящие 5 лет.
Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
"Совсем недавно, в конце прошлого года, мы подписали рамочное соглашение на 5 лет с Беларусью. И этот год очень важен. Это стартовый год в этой пятилетке. Поэтому мы проработали программу, состоящую из 24 пунктов, с Министерством иностранных дел, а также с разными агентствами, которые будут участвовать в этом процессе. Очень насыщенная программа. Она отличается от прошлых программ. Количество разных инициатив, мероприятий удвоилось".
План предусматривает отражение ключевых национальных событий Беларуси, запланированных на этот год. Тематика охватывает широкий спектр направлений: Год белорусской женщины; вопросы, связанные с чернобыльской проблематикой; мероприятия в социальной и культурной сферах; инициативы, посвященные миру и созиданию.