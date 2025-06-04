Беларусь рассчитывает на расширение военного сотрудничества с пакистанскими партнерами

Белорусская сторона рассчитывает на расширение военного сотрудничества с пакистанскими партнерами, в том числе в миротворческой сфере, отметил министр обороны нашей страны во время встречи с премьер-министром Пакистана.

Напомним, что делегация военного ведомства Беларуси совершает первый официальный визит в исламскую республику. На встрече с Шахбазом Шарифом Виктор Хренин выразил благодарность пакистанской стороне за обучение белорусских военных на миротворческих курсах различной направленности. Министр обороны подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на расширение контактов в военной сфере и в дальнейшем, ведь наши страны владеют навыками и знаниями, которые могут представлять взаимный интерес. В общении с главой белорусского оборонного ведомства Шахбаз Шариф отметил, что Пакистан открыт для развития всех направлений сотрудничества с Беларусью, представляющих взаимный интерес, и особо отметил важность для Пакистана мирных инициатив.