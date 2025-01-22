Белорусско-китайским дипломатическим отношениям исполняется 33 года

Белорусско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне и характеризуются устойчивым развитием и плодотворным сотрудничеством.

В январе 1992 года Китай и Беларусь официально установили дипломатические отношения. За 33 года торгово-экономические и культурно-образовательные отношения между странами только крепнут и развиваются.

За 11 месяцев 2024 года объем товарооборота превысил 7,5 млрд долларов. Немало и инвестиционных проектов, среди которых Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень". Одним из главных направлений сотрудничества являются также совместные проекты в области образования.