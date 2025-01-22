Белорусско-китайским дипломатическим отношениям исполняется 33 года

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Белорусско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне и характеризуются устойчивым развитием и плодотворным сотрудничеством.
В январе 1992 года Китай и Беларусь официально установили дипломатические отношения. За 33 года торгово-экономические и культурно-образовательные отношения между странами только крепнут и развиваются.
За 11 месяцев 2024 года объем товарооборота превысил 7,5 млрд долларов. Немало и инвестиционных проектов, среди которых Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень". Одним из главных направлений сотрудничества являются также совместные проекты в области образования.
В культурно-спортивном комплексе при Белорусском государственном университете культуры и искусств прошел гала-концерт с участием китайских и белорусских студентов по случаю Нового года - китайского Праздника Весны, который в этом году начинают отмечать с 29 января.