Бояшов: Литва пока не готова к реальным переговорам, несмотря на назначение спецпредставителя

Вопрос о готовности Вильнюса к нормализации отношений с Минском остается открытым. Литва назначила спецпредставителя по работе с Беларусью, однако его публичная активность пока не заметна. Ситуацию прокомментировал Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Как отметил эксперт, Литве необходимо выдержать паузу, чтобы "продать" переговоры собственному населению и политикам, которые годами зарабатывали очки на образе Беларуси как врага.

Литовским властям сложно менять риторику, поскольку им придется объяснять гражданам, почему ранее занималась столь конфронтационная позиция, особенно в вопросах закрытия границ и обвинений в адрес перевозчиков.

Аналитик предположил, что ключевым драйвером возможных изменений являются Соединенные Штаты. Однако Вашингтон, по его мнению, пока не оказывал серьезного давления на Вильнюс.

При этом Литва вынуждена лавировать между интересами США, Брюсселя и крупных инвесторов, прежде всего Швеции и Германии. Введение поста спецпредставителя само по себе пока ни о чем не говорит.

"На место этого спецпредставителя можете назначить откровенного белорусофоба, который будет в публичной плоскости говорить о том, какая плохая Беларусь, но при этом будет договариваться. А можно назначить здравомыслящего человека", - рассуждал Анатолий Бояшов.

Особое внимание было уделено вопросу транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. Спецпосланник США Джон Коул призвал литовцев рассмотреть такую возможность. Комментируя перспективы, Анатолий Бояшов указал, что технически у Литвы есть все рычаги для решения проблемы на национальном уровне, а ссылки на санкции ЕС - лишь отговорка.

Эксперт не исключил, что ситуация может зайти в тупик, если позиции США и ЕС по удобрениям разойдутся окончательно (например, на фоне разногласий по Ормузскому проливу и взаимодействию с Россией). Тем не менее, у Штатов есть мощный козырь - европейское сельскохозяйственное лобби, которое напрямую заинтересовано в поставках удобрений.

"Это лобби не было задействовано, когда Европейский союз принимал решение с МЕРКОСУР. Посмотрим, может быть, в случае Беларуси голос фермеров европейских будет услышан", - поделился мнением эксперт.