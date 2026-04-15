Генконсульство, форум и новый магазин: Беларусь укрепляет связи с Алматы
В Алматы состоялось торжественное открытие генерального консульства Республики Беларусь. Событие ознаменовало второй день официального визита в Казахстан министра иностранных дел Беларуси.
Для Беларуси открытие консульства - это важный шаг в расширении дипломатического присутствия в Центральной Азии. Также в Алматы организован Биржевой форум с участием более 50 представителей казахстанского бизнеса. Стороны подписали ряд коммерческих договоров по поставке в Казахстан белорусских продуктов.
В продолжение работы по развитию торгово-экономического сотрудничества в Алматы открыли новый магазин сети "Белорусские продукты № 1". В рамках визита Максим Рыженков посетил Музей боевой славы и возложил цветы к мемориалу Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.