Генконсульство, форум и новый магазин: Беларусь укрепляет связи с Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие генерального консульства Республики Беларусь. Событие ознаменовало второй день официального визита в Казахстан министра иностранных дел Беларуси.

Для Беларуси открытие консульства - это важный шаг в расширении дипломатического присутствия в Центральной Азии. Также в Алматы организован Биржевой форум с участием более 50 представителей казахстанского бизнеса. Стороны подписали ряд коммерческих договоров по поставке в Казахстан белорусских продуктов.