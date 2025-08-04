Глава МИД Беларуси 5-7 августа направится с визитом в Республику Индонезия

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 5-7 августа будет находиться с рабочим визитом в Республике Индонезия, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Программой предусмотрены переговоры с руководством страны, Министерства иностранных дел, а также встречи с представителями иных государственных органов. Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, охватывающих развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе с акцентом на продвижении белорусской техники и обмене технологиями.

Запланирован также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в международных организациях.