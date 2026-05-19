Главы МИД Беларуси и России провели телефонный разговор 19 мая

Главы МИД Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели сегодня телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера.



Об этом сообщили в МИД нашей страны и уточнили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год.