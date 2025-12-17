"Глобальный форум народа и власти": эксперт Бадалян оценил важность диалога на ВНС

В преддверии масштабного политического события в Беларуси - Всебелорусского народного собрания (ВНС) - о важности такого формата высказался член совета АНО "Евразия" (Армения) Микаел Бадалян. Эксперт подчеркнул уникальность этого органа управления, на котором 1200 делегатов со всей страны в течение двух дней смогут напрямую задавать вопросы Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

По мнению Микаела Бадаляна, подобные мероприятия имеют критическую значимость, так как именно на них даются ключевые ответы на вопросы, волнующие граждан.

"На подобном мероприятии задается цель и курс, потому что крайне сложно идти и двигаться в едином потоке с государством, если ты не имеешь понимания, куда оно идет",- объяснил он.

член совета АНО "Евразия" Микаел Бадалян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfcaafb1-355e-46fd-a179-baa8ab424da3/conversions/b253cfd5-f49f-4b04-9c06-9fea568afe56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfcaafb1-355e-46fd-a179-baa8ab424da3/conversions/b253cfd5-f49f-4b04-9c06-9fea568afe56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfcaafb1-355e-46fd-a179-baa8ab424da3/conversions/b253cfd5-f49f-4b04-9c06-9fea568afe56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfcaafb1-355e-46fd-a179-baa8ab424da3/conversions/b253cfd5-f49f-4b04-9c06-9fea568afe56-xl-___webp_1920.webp 1920w член совета АНО "Евразия" Микаел Бадалян

Свою оценку эксперт дал, основываясь на контрасте с ситуацией в Армении, которую он хорошо знает: "В Армении, к огромному сожалению, народ и власть движутся в абсолютно разных направлениях. Более того, являются двумя враждующими силами. К моему счастью, в Беларуси все с точностью наоборот".

Он назвал Александра Лукашенко народным лидером, который постоянно поддерживает связь с людьми, и ВНС - очередное подтверждение этого.

Личный опыт общения с белорусским лидером укрепил это мнение. Микаелу Бадаляну довелось присутствовать на одной из пресс-конференций Президента и лично задавать ему вопросы.

"Я видел, как он на протяжении 4,5 часов без каких-либо бумажек отвечал на вопросы, в том числе на очень каверзные. И это очень честно", - поделился впечатлениями эксперт. Эта честность, по его словам, позволяет выстроить настоящий диалог между властью и народом - то, что удается очень немногим.

Микаел Бадалян уверен, что на предстоящем собрании будут подняты самые актуальные вопросы. Он предвидит попытки дискредитировать этот формат со стороны оппонентов, но не сомневается в его успехе. "Сумасшедшая, на самом деле, цифра - 1200 человек. Большая часть из них задаст вопросы, будет глобальный форум народа и власти. Это очень важно", - заключил он.