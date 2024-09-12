3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Головченко: Беларусь и Сирию связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения
Беларусь и Сирию связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 30 октября на встрече с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом.
Он отметил, что визит делегации правительства Беларуси в Дамаск прошел в атмосфере дружбы и взаимопонимания, позволил выработать ряд решений, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества. И сегодня страны двигаются по этому пути, несмотря на незаконное давление, которое испытывает каждый из партнеров.
Белорусский премьер уверен, что визит главы МИД Сирии в нашу страну - это еще один важный шаг к укреплению всестороннего партнерства и дружбы между нашими государствами.
Роман Головченко считает, что в нынешних непростых условиях важно сохранять динамику контактов на высоком международном уровне и поддерживать взаимодействие по линии деловых кругов.
"Понимаем, что в силу ряда причин международного характера, геополитической напряженности мы пока не вышли на тот уровень в экономике, который бы соответствовал уровню политического партнерства, - заявил белорусский премьер. - Господин министр, нам нельзя останавливаться, нельзя оправдывать трудностями отсутствие должного прогресса в наших экономических отношениях. Надо уверенно работать над этим. И мы рассчитываем, что Ваш визит придаст необходимый импульс интенсификации отношений между нашими странами в сфере экономики, в гуманитарной сфере".
Как отметил Бассам Саббаг, Сирия стремится к развитию двусторонних отношений с Беларусью и готова обсуждать широкий комплекс вопросов. Беларусь и Сирия сталкиваются с похожими угрозами, и это подталкивает страны к тому, чтобы они вместе работали для противостояния этим вызовам.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов