Головченко: Беларусь и Сирию связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения

Беларусь и Сирию связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 30 октября на встрече с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом.

Он отметил, что визит делегации правительства Беларуси в Дамаск прошел в атмосфере дружбы и взаимопонимания, позволил выработать ряд решений, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества. И сегодня страны двигаются по этому пути, несмотря на незаконное давление, которое испытывает каждый из партнеров.

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Белорусский премьер уверен, что визит главы МИД Сирии в нашу страну - это еще один важный шаг к укреплению всестороннего партнерства и дружбы между нашими государствами.

Роман Головченко считает, что в нынешних непростых условиях важно сохранять динамику контактов на высоком международном уровне и поддерживать взаимодействие по линии деловых кругов.

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"Понимаем, что в силу ряда причин международного характера, геополитической напряженности мы пока не вышли на тот уровень в экономике, который бы соответствовал уровню политического партнерства, - заявил белорусский премьер. - Господин министр, нам нельзя останавливаться, нельзя оправдывать трудностями отсутствие должного прогресса в наших экономических отношениях. Надо уверенно работать над этим. И мы рассчитываем, что Ваш визит придаст необходимый импульс интенсификации отношений между нашими странами в сфере экономики, в гуманитарной сфере".