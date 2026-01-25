Госпогранкомитет Беларуси: оформление грузовых автомобилей на границе с Литвой возобновлено

На границе с Литвой возобновлено оформление грузовиков, информирует Госпогранкомитет Беларуси. Литовские контрольные службы вновь принимают фуры в полном объеме.

24 января из-за так называемого сбоя системы электронного учета большегрузы перестали пропускать. Сейчас выезда в Литву из Беларуси в "Беняконях" и "Каменном Логе" ожидает 330 грузовиков.