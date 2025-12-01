Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович отправился в Ханой с рабочим визитом

Вьетнам - страна с высокими темпами роста экономики и привлечения инвестиций. Ее рынок - это около 100 млн человек. Товарооборот в 2024 году между Беларусью и Вьетнамом составил 244 млн долларов - не самый высокий показатель из возможных, но контакты есть, а также желание их укреплять. В основе партнерства - давняя дружба с советских времен.

У Беларуси и Вьетнама нет закрытых тем - страны выступают за многополярный мир и одинаково смотрят сегодня на международное мироустройство.

Яркое тому подтверждение - официальный визит в мае этого года в Минск генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

Переговоры в узком и широком составах, по результатам которых был подписан ряд соглашений в науке, обороне, фармацевтике, цифровой трансформации и инновациях. Договорились развивать туризм и, конечно, торговлю. Все это говорит о стратегическом партнерстве между странами.

И к вопросу стратегического партнерства, особенно в сфере безопасности - между Госсекретариатом Совбеза Беларуси и Министерством общественной безопасности Вьетнама подписан меморандум о сотрудничестве.

Ведомства, продуктивно взаимодействуют, например, коллегу Александр Вольфович встречал в Минске в сентябре 2024 года. А 1 декабря у госсекретаря Совбеза Беларуси спланирован рабочий визит в Ханой.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Это и проведение совместных различных штабных тренировок, участие в учениях на территории и Вьетнама и Республики Беларусь. В соответствии с планом военного сотрудничества, намечено на 2025 год 17 мероприятий, из которых 9 уже проведено, но остальные в стадии реализации".

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси