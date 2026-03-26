3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
"Грубой силой ничего не добьешься": почему США сменили тактику в отношении Беларуси
Отношения между Беларусью и США продолжают нормализовываться. Очередной раунд переговоров с американской делегацией прошел в Минске 19 марта. Почему у Соединенных Штатов произошло потепление на белорусском направлении, рассказал политолог Юрий Воскресенский в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".
Эта поездка американской делегации принесла снятие ряда санкций, в том числе с Минфина, двух банков и калийной отрасли Беларуси. Обсуждается и возобновление работы посольства США в Минске, а также борьба с наркотрафиком и обращение с ядерными отходами.
Американцы, американские чиновники, поняли, что грубой силой в тех странах, которые отстаивают суверенную позицию, ничего не добьешься. И в их числе, конечно, Беларусь, Россия, Северная Корея, Иран.
"Посмотрите, что происходит сейчас в Иране и какой ответ у иранского руководства на все ультиматумы, - подчеркнул политолог. - Поэтому американцы решили воспользоваться другим методом дипломатии, который применим к суверенным государствам".
По его словам, с Литвой, Польшей и Латвией США так не будут разговаривать. "А вот с Республикой Беларусь им придется говорить, если они, конечно, хотят устойчивого мира в нашем регионе".