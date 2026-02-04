Как Беларусь будет развивать сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии

Нашим торгово-экономическим и политическим интересам отвечает и расширение сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. Это 11 государств, входящих в АСЕАН. Со многими у нас налажены тесные контакты и торговля. Но Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе основательно.

Какой будет наша стратегия? И как дипломатия будет работать на продвижение наших интересов в регионе? 4 февраля обсудили в Овальном зале Дома правительства.

Беларусь - Юго-Восточная Азия в поисках новых перспектив сотрудничества

Юго-Восток Азии притягивает белорусских экспортеров. Регион - а это пятая экономика мира - прочно закрепился на карте экономических интересов Беларуси. Это не только дань диверсификации экспорта, обеспечивающей устойчивость нашей экономике, но и реальные экономические и политические выгоды.

Рынок в 700 млн потребителей даже с учетом дистанции поставок звучит уже заманчиво! Давние связи еще из советского прошлого (Вьетнам и Лаос хороший пример) узы дружбы лишь скрепляют. А контакты на высшем и высоком уровнях зажигают тот самый "зеленый свет" для проектов в разных сферах. Лишь из недавнего - визиты в Беларусь высшего руководства Мьянмы, Вьетнама, Индонезии. Полдела сделано! Теперь главное - следовать договоренностям, невзирая на конкурентов.

Парламентская дипломатия создает нормативную базу (взаимной торговле нужны единые правила), помогает продвижению экономических проектов. Наш статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее АСЕАН - это фактически диалог с каждой из стран-участниц с упором на экономику. И не только.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Межпарламентское взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии позволяет нам позиционировать Беларусь как миролюбивую республику, которая следует в фарватере мирового политического тренда, и более активно продвигать наши национальные интересы в политической сфере. Кроме этого, мы очень интенсивно взаимодействуем с нашими дружественными странами в Юго-Восточной Азии на международных площадках в целях отстаивания наших общих интересов".

Взаимная торговля с Юго-Востоком Азии в 2025 году перешагнула рубеж в 1,1 млрд долларов. И что важно, сальдо для нас положительное - в азиатском направлении уезжает продукции больше, чем приезжает к нам по импорту. То есть белорусский продукт в Азии знают и покупают, заверяют в правительстве. Пусть пока и не везде. Малайзия и Филиппины - вот те страны региона, с которыми хотелось бы познакомиться ближе.

"Поскольку регион кластерный, большой, перспективный, мы поставляем в разные части этого региона различную продукцию. Где-то это традиционные поставки наших калийных удобрений. Ничто не растет без наших калийных удобрений в очень многих частях света. Где-то мы заходим с готовой промышленной продукцией. Где-то мы заходим с готовой продовольственной продукцией. Белорусские масла и продукты питания востребованы, и в них нуждаются во многих регионах. Промышленный потенциал хорошо известен не только у нас в Беларуси, но далеко за ее пределами. Это трактора, комбайны и продукция Минского автомобильного завода, - прокомментировал Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси. - Единственное, что от страны к стране меняется где-то аспект: где-то мы заходим с автобусами, где-то - с тягачами, где-то - с БЕЛАЗами. Поэтому интерес есть. И вот это точечное нахождение интересов, соприкосновение наших интересов экономических и экономических интересов наших партнеров из Юго-Восточной Азии - основная задача, которая стоит перед всеми, кто работает на этом направлении".