Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Консулы Беларуси и России провели встречу в Астане

Генеральный консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин встретился с российским коллегой Дмитрием Тураевым.

В ходе переговоров стороны детально обсудили вопросы региональной повестки, наметили конкретные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества и синхронизации усилий в консульской сфере.

Особый акцент был сделан на совместной работе по защите прав и законных интересов граждан двух стран, а также на динамичном развитии торгово-экономических и гуманитарных связей с Казахстаном.

Фото sb.by

Разделы:

Политика

Теги:

сотрудничествороссийское консульство