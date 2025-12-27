3.71 BYN
Консулы Беларуси и России провели встречу в Астане
Автор:Редакция news.by
Генеральный консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин встретился с российским коллегой Дмитрием Тураевым.
В ходе переговоров стороны детально обсудили вопросы региональной повестки, наметили конкретные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества и синхронизации усилий в консульской сфере.
Особый акцент был сделан на совместной работе по защите прав и законных интересов граждан двух стран, а также на динамичном развитии торгово-экономических и гуманитарных связей с Казахстаном.
Фото sb.by