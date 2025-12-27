Консулы Беларуси и России провели встречу в Астане

В ходе переговоров стороны детально обсудили вопросы региональной повестки, наметили конкретные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества и синхронизации усилий в консульской сфере.

Особый акцент был сделан на совместной работе по защите прав и законных интересов граждан двух стран, а также на динамичном развитии торгово-экономических и гуманитарных связей с Казахстаном.