Лавров: Кризис на Ближнем Востоке меняет общие тенденции в Евразии, в том числе в сфере безопасности

Концепция евразийской безопасности, урегулирование украинского конфликта, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В Москве состоялся Совет министров иностранных дел СНГ. Нашу страну представил глава МИД Беларуси Максим Рыженков.

В этом году Содружество отмечает 35 лет с момента создания. И такой формат встречи министров иностранных дел - первое международное мероприятие в юбилейном году. Поэтому одна из наиболее важных тем сегодняшних обсуждений - как поднять статус СНГ, чтобы иметь сильные рычаги влияния на международную политику. В частности, особое внимание уделили беспрецедентной эскалации в зоне Персидского залива, вызванной военной агрессией США и Израиля против Ирана.

7 министров иностранных дел СНГ приняли специальное заявление по данному вопросу, которое скоро будет распространено.

"Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран тех или иных субрегионов Евразии, - подчеркнул Сергей Лавров, министр иностранных дел России. - И, безусловно, с точки зрения надежности и безопасности маршрутов доставки энергоносителей, продовольствия, удобрений. Все это, конечно, предстоит переосмысливать, развивая нашу общую концепцию обеспечения развития большого евразийского партнерства с участием СНГ, ШОС, АСЕАН, других интеграционных объединений и в контексте формирования нашего общего подхода - концепции формирования архитектуры безопасности на Евразийском континенте. Понятно, что многие страны, расположенные на всех частях Евразии, сейчас переоценивают и переосмысливают те договоренности, на которых зиждились их экономические интересы, перспективы их развития и интересы обеспечения их безопасности".