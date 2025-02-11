Ливану по решению Лукашенко переданы 100 т сухого молока и 10 белорусских автомобилей скорой помощи

За мир, а еще многовекторность наша страна выступала тогда и сейчас. Глава МИД Беларуси в эти дни с визитом в Бейруте. У нашей делегации ответственная миссия - Максим Рыженков передал главе государства личное послание от Президента Беларуси, поздравления с избранием на высший государственный пост. Жозеф Аун на эту должность был избран в начале января. (Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет, это не лучшим образом сказалось на ситуации в стране). Республике под новым руководством предстоит преодолеть тяжелый военно-политический и экономический кризис. В качестве жеста доброй воли и поддержки ливанского народа передано 100 тонн сухого молока и 10 машин скорой помощи - это решение белорусского лидера. Часть груза уже доставлена в Бейрут. О ситуации в регионе и новом курсе страны - Вероника Бута.

Беларусь - Ливан сверяют часы на двустороннем треке

Небольшая страна на Ближнем Востоке, на берегу Средиземного моря - Ливан. Объехать его можно всего за каких-то 3,5 часа. Чтобы представить реальные размеры страны, приведем лишь один факт: на территории Беларуси Ливан может поместиться 20 раз. Но зато какое географическое положение и потенциал.

В последние годы Ливан не по-детски штормит. Регулярная социально-политическая нестабильность вмиг превратила страну в разбитую жемчужину Ближнего Востока, которую еще пару месяцев назад, казалось, невозможно восстановить. Однако в стране нашли силы встать на путь консолидации общества и политического истеблишмента.

В Ливане новый президент

Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет. Жозеф Аун - командующий вооруженными силами, генерал - на эту должность был избран в начале января. Избирательная система в этом ближневосточном государстве сильно отличается от нашего понимания выборов. Ливан - парламентская республика и представляет собой сложную систему межконфессионального управления. Так, президентом в стране может стать только христианин-маронит, премьером - суннит, спикером парламента - шиит. На нового президента возлагают надежды скорого разрешения политического и экономического кризиса в стране.

Минск готов развивать сотрудничество с Бейрутом

Беларусь готова в атмосфере взаимного уважения развивать двустороннее сотрудничество с Ливаном, реализовывать совместные гуманитарные и торгово-экономические проекты, поддерживать друг друга на международных площадках. Позицию официального Минска озвучил на встрече с новым президентом глава внешнеполитического ведомства Беларуси. Максим Рыженков передал личное послание от белорусского лидера. В нем Александр Лукашенко поздравил Ауна с избранием на высший государственный пост.

Александр Лукашенко пожелал скорейшего решения сложных задач, стоящих перед страной, а также пригласил ливанского лидера в Минск. Личные контакты всегда способствуют активизации работы на двустороннем треке.

Приятный подарок передал глава МИД Максим Рыженков от Президента и народа Беларуси

Вместе с посланием от Президента и народа Беларуси переданы 100 тонн сухого молока и 10 машин скорой помощи в качестве жеста дружбы и поддержки ливанского народа. В аэропорт Бейрута уже прибыл борт с первой партией груза.

Жозеф Аун, Президент Ливана:

"Прекрасная возможность встретиться с Вами и вашей делегацией, чтобы лично поблагодарить Вас и Президента Беларуси Александра Лукашенко за подарок. Благодарю за приглашение посетить вашу страну. Вы сказали, что Беларусь - это небольшая страна. Ценность подарка не в его количестве, а в его идеологической наполненности, этот подарок действительно возродит надежды в душах ливанцев. Он показывает любовь белорусского народа к ливанскому. Мы с правительством обсудим шаги по активизации нашей двусторонней повестки. Для меня будет честью посетить Беларусь в удобное время".

Наш подарок - от жизни. Согласно новому докладу ФАО, в Ливане обострилась проблема нехватки продовольствия. Самые серьезные риски у женщин и детей. По прогнозам, быстро сельское хозяйство вряд ли восстановится. То, что действительно нужно людям здесь и сейчас.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"К сожалению, многие ливанские партнеры сюда приезжают либо с какими-то условиями содействия, либо с требованиями, либо с предварительными условиями. Мы же сюда приехали как друзья. Мы говорим, вот, пожалуйста, то, что мы можем. Мы небольшая страна в Европе, у нас тоже есть свои проблемы, но сегодня мы вам помогаем вот таким образом. Мы готовы, опираясь на эту дружбу, на знаки нашего уважения к ливанскому народу, признательность за долгие годы дружбы, опираясь потом на это, двигаться дальше".

Глава МИД Беларуси встретился с министром иностранных дел Ливана

Обсудили перспективы развития диалога между двумя государствами и на встрече с руководством внешнеполитического корпуса Ливана. С новым Президентом полностью обновилось местное правительство, кабинет министров сформирован всего три дня назад. Встреча с белорусской делегацией для ливанского министра иностранных дел - первая после официального вступления в должность.

На встрече сверили позиции по всем вопросам двусторонней повестки, а также обсудили работу на международных площадках.

Юсеф Раджи, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана:

"Мы рады приветствовать белорусскую делегацию. Состоялись переговоры с президентом. Сейчас мы тоже провели достаточно продолжительную встречу, в ходе которой смогли обсудить пути укрепления наших двусторонних отношений по самым разным направлениям".

Поддержку на высшем политическом уровне превратить в конкретные проекты

Активизироваться предстоит в том числе и бизнесу. Деловые круги также в составе делегации, бизнес-встречи проходят параллельно переговорам с политическим истеблишментом. Наша задача - поддержку на высшем политическом уровне превратить в конкретные проекты. Предстоит возобновить работу и белорусско-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"С точки зрения наиболее перспективных направлений это поставка сюда продовольствия совершенно различных категорий: от сухого молока, сухой сыворотки до конкретных других форм продовольствия. Возможна расфасовка здесь и продажи уже мелкооптовыми партиями. Конечно, это помощь в восстановлении сельскохозяйственной отрасли Ливана через поставку сюда техники, но техники тракторной либо навесного оборудования, которое нужно для мелких фермеров. Кроме того, есть целые планы по восстановлению разрушенной военными действиями инфраструктуры, поэтому здесь может быть востребован и наш металл, и наша продукция строительной отрасли. Вот об этом тоже разговор идет".