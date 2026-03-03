Максим Рыженков направился с рабочим визитом в Гану

Максим Рыженков передал лидеру Ганы поздравления от Александра Лукашенко с предстоящим Днем Независимости Ганы, а также личное приглашение посетить Минск. Политик с благодарностью принял приглашение и предложил согласовать конкретные даты по дипломатическим каналам.

В центре переговоров оказались перспективы двустороннего сотрудничества. Особый акцент сделан на сельскохозяйственное направление, в этом году ожидается первый крупный заказ белорусской техники в рамках обновленной повестки. Стороны договорились возобновить регулярный политический диалог - провести консультации между внешнеполитическими ведомствами и заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ганская сторона также выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в области борьбы с терроризмом.