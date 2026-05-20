Строительство подземного перехода к Национальному историческому музею выходит на завершающий этап

Масштабное подземное строительство по улице Орловской в Минске находится на завершающей стадии. Пешеходный переход к Национальному историческому музею строители возводят по специальной технологии, позволяющей не перекрывать движение наземного транспорта.

Расскажем про ноу-хау проекта и создании удобной дорожной инфраструктуры.

Дорожная инфраструктура

Наряду со строительством нового важного объекта в столице меняется и окружающая инфраструктура. Этот подземный переход соединит площадь Государственного Флага с Национальным историческим музеем.

В настоящее время строительство на Орловской улице находится на завершающей стадии. Длина подземного перехода составляет 37 метров. Ключевое преимущество проекта заключается в том, что специалистам не пришлось перекрывать наземное движение.

Это второй подобный проект, при строительстве которого не было необходимости вмешиваться в транспортный поток. Первый опыт был проверен при строительстве подземного перехода на пересечении проспекта Независимости с улицами Туровского и Калиновского - к Первому национальному торговому дому.

Роман Шлюгин, заместитель главного инженера СМУ № 1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ":

"Этот переход строился закрытым способом работ, без остановки движения по автомобильной дороге. То есть задавливался защитный экран из труб, выбирался грунт, ставились металлические рамы, бетонировались и закрывалась все это металлоизоляцией. По входу номер 2 завершаются работы по укладке гранита. Облицовка керамогранитом завершена в полном объеме по телу перехода. Завершается этап работ по монтажу металлических конструкций и алюминиевых панелей".

Стены подземного перехода отделаны керамогранитом цвета песчаника, а пол будет выполнен из натурального камня - гранита.