МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с ранением белоруса на территории Польши

Внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением по поводу недавнего инцидента в Польше, который едва не привел к самым трагическим последствиям.

Гражданин Беларуси получил огнестрельное ранение 12 мая 2026 года в Польше. Как пояснили в МИД, согласно поступившей информации, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия.

"Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной", - обратили внимание в МИД. И в связи с этим рекомендовали гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок. "Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем в МИД приветствовали начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. "Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности", - подчеркнули в МИД.