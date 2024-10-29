Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг находится с визитом в Беларуси

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Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг посещает с рабочим визитом Беларусь, пишет БЕЛТА.

В Минске Бассам Саббаг проведет переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым. Ожидается, что он также примет участие в II Минской международной конференции по евразийской безопасности.