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Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг находится с визитом в Беларуси

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Фото: belta.by

Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг посещает с рабочим визитом Беларусь, пишет БЕЛТА.

В Минске Бассам Саббаг проведет переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым. Ожидается, что он также примет участие в II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В сентябре Максим Рыженков и Бассам Саббаг провели встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министры обсудили проекты по восстановлению инфраструктуры и экономики Сирии, продолжение оздоровления сирийских детей в Беларуси, взаимную поддержку в международных организациях и ситуацию в регионе.

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