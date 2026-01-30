Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России представили в Москве

В Посольстве Беларуси в Москве состоялось официальное представление нового главы белорусской дипмиссии в России.

Юрий Селиверстов был назначен на этот пост Президентом Беларуси 22 января. Основные задачи, которые глава государства поставил перед послом, - сотрудничать с российскими регионами и держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации, прежде всего в торговле.

Юрий Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Беларуси в интеграционных структурах и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.

посольство БеларусиРоссия