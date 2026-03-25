Около двух недель потребуется на выезд всех литовских грузовиков из Беларуси

В Беларуси реализуется решение по выезду грузовиков с литовской регистрацией. После обращения перевозчиков Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение разрешить им покинуть территорию страны.

Сейчас транспорт оформляют и готовят к выезду. На охраняемой стоянке в районе пункта пропуска "Берестовица" находится порядка 500 авто.

"Машина стоит с 13 ноября. Вообще супер, классно! Забираем машины, будем работать. Вроде бы соседи, должны общаться между собой, разговаривать, жить дружно, мирно", - радостно поделился водитель Александр Селицкий.

Александр Артюхевич, начальник таможенного поста "Волковыск" Гродненской региональной таможни:

"С 23 марта текущего года таможенные органы приступили к оформлению указанной категории транспортных средств для их дальнейшего убытия за пределы таможенной территории Республики Беларусь. После оформления и оплаты услуг за хранение транспортные средства могут выезжать в сопредельные государства".