Посольство Беларуси в Иране дало рекомендации для находящихся в стране белорусских граждан

Посольство Республики Беларусь в Исламской Республике Иран в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке разместило рекомендации для белорусов, которые находятся в Иране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Тегеране.

"МИД Республики Беларусь рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Ирана, сохранять бдительность, не поддаваться панике, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. Не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания посольства Беларуси в Иране и местных властей. При необходимости надо направляться в укрытия/убежища либо (при отсутствии таковых поблизости) - на нижние уровни подземных паркингов", - говорится в сообщении посольства.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана белорусским гражданам, находящимся в данный момент в стране, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся доступные наземные маршруты для самостоятельных выездов из Ирана в Армению или Азербайджан. В посольстве напомнили, что в настоящее время оптимальной точкой для самостоятельного выезда из Ирана является КПП "Нурдуз-Агарак" по маршруту в направлении Армении. Для выезда через Азербайджан требуется предварительное получение индивидуальных разрешений.

Для согласования указанных разрешений азербайджанских властей на проход через КПП "Астара" необходимо заблаговременно направить в посольство Беларуси в Тегеране на иранский мессенджер BALE (+989122152935), либо RUBIKA (+989122152935), либо на электронную почту iran@mfa.gov.by, либо на WhatsApp (+989300037990) информацию с указанием ФИО на русском и английском языках, даты рождения, номера паспорта, срока действия, отметки о въезде в Иран, контактных телефонов, а также цветную копию паспорта.

В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольства Беларуси в Иране (+98 21 22752229, +98 912 2152935, iran@mfa.gov.by).