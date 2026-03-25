"Привлекательна для здравомыслящих политиков" - зачем делегации США приезжают в Беларусь

Фото: БЕЛТА

Американские делегации, посещающие Беларусь, свидетельствуют о серьезном интересе Соединенных Штатов к нашей стране, ее руководству и лично Президенту Александру Лукашенко. Мнение об этом высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович в "Актуальном интервью".

"Безусловно, эти визиты говорят об интересе Соединенных Штатов Америки и их руководства к Республике Беларусь, к нашему руководству, к нашему Президенту Александру Лукашенко", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, причина интереса кроется в формировании многополярного мира: "Сегодня идет выстраивание многополярного мира. Уже четко вырисовались три ключевых центра силы - это Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки. И США в условиях геополитического шторма очень важно выстроить взаимоотношения и с Российской Федерацией, и с Китайской Народной Республикой. И здесь для них очень интересен опыт Республики Беларусь".

Беларусь, находясь на геополитическом перекрестке, более 80 лет сохраняет мир и спокойствие. Вячеслав Данилович

"Даже после развала Советского Союза мы не допустили каких-то вооруженных столкновений у себя, тем более каких-то гражданских войн. Это огромная заслуга нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко и всех нас, кто поддерживает ту политику, которую он реализует", - обозначил он.

Вячеслав Данилович

Вячеслав Данилович выделил два ключевых фактора привлекательности белорусского опыта: "С другой стороны, у нас Союзное государство с Российской Федерацией, которое строится на принципе взаимоуважения, суверенитета, что делает образец интеграции Союзного государства очень привлекательным для современных государств мира. Ну и второй момент - у нас всепогодное партнерство, дружеские, фактически, союзнические отношения с Китайской Народной Республикой".

Именно поэтому, по мнению депутата, американскую сторону интересует позиция белорусского лидера: "Это говорит о том, что у Александра Лукашенко огромный опыт выстраивания взаимоотношений как с Российской Федерацией, так и с Китайской Народной Республикой. Поэтому здесь США, конечно же, интересен взгляд нашего Президента, его оценка, советы по возможному выстраиванию шагов взаимодействия, направленных на взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего, с этими двумя центрами сил".

Депутат отметил еще один важный аспект: "Сегодня в мире острый дефицит таких политиков, которые держат свое слово. И если они заявили о каких-то принципах, на которых готовы выстраивать отношения, они этих принципов придерживаются. Это тоже один из ключевых элементов, которые делают Республику Беларусь привлекательной для здравомыслящих политиков, как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах Америки. И это дает нашей Республике Беларусь возможность выступать медиатором во многих проблемных моментах, связанных с современным развитием и геополитическим устройством мира. Потому что слову нашего Президента доверяют".