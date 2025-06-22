Рыбаков: Администрация США осознает, каким политическим весом и опытом обладает глава Беларуси

Постоянный представитель Беларуси в ООН, представитель МИД Беларуси, участник и организатор встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с американскими делегациями Валентин Рыбаков рассказал о содержательной части разговора, прошедшего недавно между белорусским лидером и спецпосланником президента США по Украине Кита Келлога.

Валентин Рыбаков обозначил, что это далеко не первая встреча, которую Президент Республики Беларусь проводит с американскими делегациями. "Что касается содержательной части, то обсуждались вопросы, связанные с конфликтами, войнами, в частности, Ближний Восток и региональная ситуация (Россия, Украина, Беларусь). Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации и полностью отдает себе отчет, каким политическим весом и опытом обладает глава Беларуси. Именно поэтому и были приняты решения о повышении уровня делегации, потому что предыдущие приезжали на несколько более низком уровне. Опыт, которым делится Президент Беларуси с американцами относительно конфликта с учетом его личной вовлеченности, прекрасного знания руководителей государств, о которых идет речь, - все это высоко ценится администрацией, позиции, которую подчеркивает на каждой встрече Президент, неизменна", - заметил Постоянный представитель Беларуси в ООН.

Позиция белорусского лидера, как известно, заключается в необходимости как можно быстрее остановить региональный конфликт. Дипломат также отметил, что Беларусь вносит возможный и необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть.