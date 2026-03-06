Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД Беларуси в связи со случившимся инцидентом в Нахичевани выразил озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке, отметив высокие риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран.