Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана
Автор:Редакция news.by
По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Глава МИД Беларуси в связи со случившимся инцидентом в Нахичевани выразил озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке, отметив высокие риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран.
Максим Рыженков выразил слова искренней поддержки руководству Азербайджанской Республики и дружественному азербайджанскому народу.