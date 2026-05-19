Сергеенко: Беларусь дорожит доверительными отношениями с Азербайджаном

Беларусь дорожит доверительными отношениями с Азербайджаном, основанными на уважении интересов друг друга, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Открытый диалог Минска и Баку и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер стратегического партнерства. Свой вклад в его развитие вносят и парламентарии. Такой комплексный формат взаимодействия играет ключевую роль в укреплении сотрудничества и двухстороннего, и в международных организациях.

Перспективы дальнейших отношений с акцентом на организацию совместных производств наукоемкой продукции и реализации крупных инфраструктурных проектов обсуждали на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Главный ориентир - товарооборот в 1 млрд долларов. В развитии экономических и гуманитарных контактов свое слова готовы сказать и парламентарии. Они принимают участие в заседаниях межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран. Об этом говорили на встрече Игоря Сергеенко с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой.

А накануне белорусская делегация приняла участие в 13-й сессии Всемирного форума городов под эгидой Организации Объединенных Наций.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня жилищный вопрос и проблема комфортного жилья стоит достаточно остро. Мир урбанизирован в высочайшей степени: 3,5 млрд человек, фактически каждый второй, проживает в городах. Во многих странах остро стоит жилищный вопрос: более 1 млрд 100 млн человек проживает в трущобах и необустроенном, неорганизованном жилье. Большинство стран сталкивается с проблемой дальнейшего развития ландшафтных зон, благоустройства территорий, переработки вторичных ресурсов. Ряд других направлений, которые должны быть реализованы, направлены на создание комфортных условий, достойного и доступного жилья по доступным ценам. Об этом тоже говорили многие руководители стран, которые представляли конкретные регионы и части света".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Председатель Палаты представителей пригласил азербайджанских парламентариев принять участие во втором Международном форуме "Великое наследие - общее будущее", который состоится в июне 2026 года в Бресте.