Следующее заседание Совета глав МИД СНГ пройдет 7 октября в Туркменистане

17 апреля в Москве обсудили вопросы взаимодействия в рамках СНГ. В столице России состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества. Участие в нем принял и глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.

В рамках заседания сторонам удалось договориться о работе по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и воспитании молодежи СНГ в духе уважения к подвигу всех народов СССР. Об этом заявил глава российского МИД. Генеральный секретарь организации в свою очередь анонсировал дату следующего заседания.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ:

"Принято решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в Туркменистане 7 октября, накануне заседания Совета глав государств, которое пройдет 9 октября".