Зарубежные перевозчики обратились к Лукашенко для урегулирования ситуации с фурами

Зарубежные перевозчики - литовские и польские - обратились к Президенту Беларуси для урегулирования ситуации с фурами. Они потеряли надежду и веру, что им помогут в их государствах.

Александр Лукашенко обращение рассмотрел и поручил премьер-министру провести встречу с перевозчиками. В эти минуты она проходит в Доме правительства.

Четыре месяца назад руководством Литвы в нарушение всех международных норм были закрыты границы с Беларусью. Одним из последствий этого шага стала невозможность выезда грузовиков в направлении Литвы.

Как следствие, на белорусской стороне застряли около тысячи фур. Они находятся на платной стоянке. Белорусская сторона готова к рассмотрению сложившейся ситуации для поиска возможных путей ее разрешения.

Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у Беларуси нет намерения и желания этим воспользоваться, отметил Александр Турчин.