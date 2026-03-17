3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Зарубежные перевозчики обратились к Лукашенко для урегулирования ситуации с фурами
Зарубежные перевозчики - литовские и польские - обратились к Президенту Беларуси для урегулирования ситуации с фурами. Они потеряли надежду и веру, что им помогут в их государствах.
Александр Лукашенко обращение рассмотрел и поручил премьер-министру провести встречу с перевозчиками. В эти минуты она проходит в Доме правительства.
Четыре месяца назад руководством Литвы в нарушение всех международных норм были закрыты границы с Беларусью. Одним из последствий этого шага стала невозможность выезда грузовиков в направлении Литвы.
Как следствие, на белорусской стороне застряли около тысячи фур. Они находятся на платной стоянке. Белорусская сторона готова к рассмотрению сложившейся ситуации для поиска возможных путей ее разрешения.
Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у Беларуси нет намерения и желания этим воспользоваться, отметил Александр Турчин.
В ходе недавнего визита представителей Литовской ассоциации у них была возможность убедиться, что все транспортные средства находятся на охраняемых стоянках, они все в исправном состоянии, поэтому те затраты, которые понесли белорусские компании, должны быть компенсированы - такова позиция Беларуси.