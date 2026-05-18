В Беларуси начались ядерные учения ракетных войск и авиации

Это плановое мероприятие подготовки в рамках Союзного государства, оно не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, заявили в Минобороны.

В учениях задействованы ракетные войска и авиация. В ходе маневров во взаимодействии с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неподготовленных районов.