В Беларуси ограничения по пенсиям за выслугу лет отменят для госслужащих. 15 декабря депутаты приняли в двух чтениях изменения в законы по вопросам пенсионного обеспечения.

Новации заработают с 1 января и рассчитаны на повышение заинтересованности госслужащих в продолжении работы, чтобы более эффективно использовать их профессиональные навыки в экономике страны.

С лета уже действует указ, по которому все работающие белорусы на заслуженном отдыхе получают трудовые пенсии в полном объеме. В итоге за это время плюс 27 тыс. человек остались на своих рабочих местах. Сейчас же будет действовать такой же принцип и для госслужащих.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Снимаются ограничения по выплате пенсии. И теперь уже как и получатели трудовых пенсий, так и пенсии за выслугу лет будут получать в период работы в полном объеме. Это очень важно, потому что, конечно же, старшее поколение - это опыт, мудрость и, безусловно, наставничество. Как в рамках получателей трудовых пенсий, так государственно-гражданские служащие - это та категория работников, в которых наши наниматели нуждаются".