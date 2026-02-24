3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
В Беларуси совершенствуют земельное законодательство
Земельное законодательство Беларуси продолжает совершенствоваться: многие процедуры упрощаются. Так, будет предусмотрена возможность предоставления рассрочки по легализации земель, освобождаются от уплаты определенные категории граждан и отдельные юридические лица.
Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
"С 1 января 2026 года введен в промышленную эксплуатацию Национальный геопортал. Эта работа не одного десятилетия. Портал позволяет каждому гражданину получить информацию о земельном участке. Он содержит достаточно большой набор метаданных, где пользователь может получить информацию о наличии учебных, медицинских учреждений, получить исторические факты".
Упрощены процедуры и по госрегистрации объектов недвижимости. Появилось такое понятие, как экстерриториальность. Гражданину не обязательно совершать сделку там, где находится недвижимость. Все можно осуществить онлайн.