Безопасность, экономика и стратегическое партнерство: в Ханое проходит рабочий визит Вольфовича

Так сложилось, что у Беларуси и Вьетнама нет закрытых тем. Потому страны так легко и просто взаимодействуют по линии оборонных и правоохранительных ведомств, что предполагает обмен информацией, опытом оперативно-служебной деятельности, а еще подготовку и повышение квалификации военных специалистов. Есть у сторон и понимание, как вместе противостоять преступности, особенно организованной и транснациональной.

Рабочий визит госсекретаря Совбеза Беларуси стартовал в Ханое, городе контрастов, без преувеличения, где сливаются несколько культур. Первой остановкой на маршруте был Стамбул, где Александр Вольфович провел встречу с заместителем госсекретаря Совета нацбезопасности Турции Мустафой Саманджи. Стороны обсудили профильные двусторонние вопросы, военно-политическую ситуацию в регионе и мире в целом. Встреча прошла в традиционно дружественном ключе.

Во Вьетнаме Александр Вольфович, по поручение главы государства, затронет и экономическую сферу. Интерес белорусского бизнеса к этой стране колоссальный, как и вьетнамского к Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил 245 млн долларов (не самый высокий показатель из возможных). Но контакты есть и есть желание их укреплять.

В итоге в сухом остатке Беларусь и Вьетнам осуществляют двусторонние поставки: экспорт белорусской молочки, говядины и грузовиков МАЗ, импорт - морепродукты, натуральный каучук, кофе и обувь. Вьетнам - страна, где развит аграрный сектор. А значит, критически важна наша техника. О тракторах "Беларус" здесь знают не понаслышке. А к этому можно добавить сотрудничество в области оборонно-промышленного комплекса.