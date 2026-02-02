В конце февраля пройдет заседание Высшего госсовета СГ с участием президентов Беларуси и РФ

"Мы с уверенностью движемся по нарастающей траектории нашей интеграции, не просто не сбавляя темпы, а набирая обороты, потому что это отвечает запросу народов наших стран, повышению их духовного и материального благополучия. Благодаря президентам Беларуси и России, которые выступают драйверами этих процессов, мы существенно шагнули вперед по многим направлениям. Россия является основным партнером Беларуси в экономическом и политическом аспектах. Думаю, можно отбросить скромность и констатировать, что наше правительство тоже работает слаженно и на результат. Россия в 2025 году укрепила статус ключевого партнера для Беларуси. Около 60 % всех привлеченных прямых иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. При этом Беларусь также существенно наращивает инвестиции в экономику России еще более быстрыми темпами. За 2025 год внешний торговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6 %. Еще более высокими темпами растет торговля услугами".