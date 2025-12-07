В Литве обсуждают прекращение рейсов в Беларусь

В Литве обсуждают возможность прекращения регулярных автобусных рейсов в Беларусь. Министр внутренних дел прибалтийской республики заявил, такая мера может стать частью общего подхода стран региона.

По его словам, важно оценить, как подобное решение повлияет на инициаторов ограничения и сам Европейский союз. Вопрос будет обсуждаться на следующей неделе в Брюсселе вместе с польскими и латвийскими представителями.