В МИД Беларуси отметили положительную динамику сотрудничества с Бразилией

Глава МИД Беларуси 20 мая встретился с послом Бразилии в связи с завершением срока его дипломатической миссии. Максим Рыженков выразил благодарность Бернарду Жоргу Леопольду де Гарсия Клинглу за его плодотворную деятельность.

Стороны отметили положительную динамику сотрудничества между нашими странами. Министр обсудил с послом Бразилии ключевые направления дальнейшей экономической и политической кооперации, а также важность развития всестороннего сотрудничества.

