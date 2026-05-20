В МИД Беларуси отметили положительную динамику сотрудничества с Бразилией
Автор:Редакция news.by
Глава МИД Беларуси 20 мая встретился с послом Бразилии в связи с завершением срока его дипломатической миссии. Максим Рыженков выразил благодарность Бернарду Жоргу Леопольду де Гарсия Клинглу за его плодотворную деятельность.
Стороны отметили положительную динамику сотрудничества между нашими странами. Министр обсудил с послом Бразилии ключевые направления дальнейшей экономической и политической кооперации, а также важность развития всестороннего сотрудничества.