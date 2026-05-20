В МИД Беларуси подтвердили поддержку принципа "одного Китая"

МИД Беларуси подтвердил неизменность и твердость позиции нашей страны в вопросе поддержки территориальной целостности Китайской Народной Республики.

На вопрос корреспондента агентства "Синьхуа", представитель внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул приверженность официального Минска принципу "одного Китая".

"Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа "одного Китая". Наша страна исходит из того, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью", - подчеркнул начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

По его словам, в Беларуси отмечают непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН № 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. "Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела", - заявил Руслан Варанков.