"ВНС - дублер Президента": Абухович рассказала о важности органа народовластия для каждого белоруса

В преддверии VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет 18-19 декабря в прямом эфире, аналитик Юлия Абухович в программе "Актуальное интервью" подробно рассказала об уникальности этого института, его трансформации и о том, почему за событием необходимо внимательно следить каждому гражданину Беларуси.

Как напомнила эксперт, ВНС был создан еще в 1996 году в очень трудное для молодой республики время. Это был способ дать народу почувствовать ответственность за будущее страны. "Уже тогда было понятно, что наш Президент - это человек, которого слушают. Надо было, чтобы народ в это окончательно поверил", - отметила Юлия Абухович.

аналитик Юлия Абухович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4eaa9fa-b117-4989-814d-4350bceb23eb/conversions/88943fd1-abcd-42d7-99dc-2d90a68d71fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4eaa9fa-b117-4989-814d-4350bceb23eb/conversions/88943fd1-abcd-42d7-99dc-2d90a68d71fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4eaa9fa-b117-4989-814d-4350bceb23eb/conversions/88943fd1-abcd-42d7-99dc-2d90a68d71fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4eaa9fa-b117-4989-814d-4350bceb23eb/conversions/88943fd1-abcd-42d7-99dc-2d90a68d71fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня, по ее словам, ВНС трансформировался в полноценный орган народовластия, принимающий ключевые решения для развития государства на годы вперед. Его состав - максимум 1200 делегатов, включая членов Парламента и представителей от всех регионов страны, избранных на пятилетний срок, который теперь синхронизирован с президентскими и парламентскими выборами.

"Очень серьезно подошли к процессу. Перед ВНС сегодня ставятся задачи, которые решают на уровне даже выше, чем органы госуправления", - подчеркнула аналитик.

Она не побоялась провести прямую аналогию: ВНС - это "дублер Президента". Этот институт создавался, чтобы обеспечить преемственность курса даже в случае возможных разногласий будущих руководителей государства с собранием.

"Надо отточить деятельность ВНС, чтобы такого не случилось", - резюмировала она, сославшись на слова Президента.

ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84154d36-e3d7-4a59-8db9-3d4d73af90e4/conversions/2325a99a-0565-427e-8b7c-f06306ad53e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84154d36-e3d7-4a59-8db9-3d4d73af90e4/conversions/2325a99a-0565-427e-8b7c-f06306ad53e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84154d36-e3d7-4a59-8db9-3d4d73af90e4/conversions/2325a99a-0565-427e-8b7c-f06306ad53e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84154d36-e3d7-4a59-8db9-3d4d73af90e4/conversions/2325a99a-0565-427e-8b7c-f06306ad53e3-xl-___webp_1920.webp 1920w ВНС

По мнению эксперта, в своем выступлении Александр Лукашенко сделает главный акцент на экономике, подведя итоги сложной, но успешной пятилетки. Несмотря на все турбулентные события, Беларусь пришла к периоду с ростом ВВП и укреплением позиций на мировой арене.

Второй ключевой блок - безопасность и мир. "Президент будет говорить о мире, о гарантиях мира", - уверена Юлия Абухович. Она также анонсировала, что на ВНС может быть приоткрыта завеса тайны над проектом "Орешник". При этом все темы - экономика и безопасность - в конечном счете, подчинены главному: заботе о людях.

Важной новой функцией ВНС стало назначение судей Верховного и Конституционного судов. Как пояснила аналитик, это закономерный шаг в связи с необходимостью обновления состава судов. Теперь ВНС будет утверждать кандидатуры, которые определит будущее государственного строительства.

Дворец Республики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e04423-b222-4b22-a2c6-d2cffcb0a072/conversions/eb955456-9355-4d43-9a2c-238b85695c11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e04423-b222-4b22-a2c6-d2cffcb0a072/conversions/eb955456-9355-4d43-9a2c-238b85695c11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e04423-b222-4b22-a2c6-d2cffcb0a072/conversions/eb955456-9355-4d43-9a2c-238b85695c11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e04423-b222-4b22-a2c6-d2cffcb0a072/conversions/eb955456-9355-4d43-9a2c-238b85695c11-xl-___webp_1920.webp 1920w Дворец Республики

Новая программа социально-экономического развития, которая будет представлена на собрании, уже прошла этап широкого обсуждения. Как отметила Юлия Абухович, поступило более 70 тыс. предложений от граждан, которые были учтены. Характер этих обращений, в основном касающихся комфорта и инфраструктуры, показывает, по ее мнению, стабильность и уверенность людей в завтрашнем дне.

Отвечая на главный вопрос о значимости ВНС, аналитик дала четкий ответ: это высший орган народного управления, по решениям которого формируется ближайшее и далекое будущее государства.