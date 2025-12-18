3.68 BYN
"ВНС - дублер Президента": Абухович рассказала о важности органа народовластия для каждого белоруса
В преддверии VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет 18-19 декабря в прямом эфире, аналитик Юлия Абухович в программе "Актуальное интервью" подробно рассказала об уникальности этого института, его трансформации и о том, почему за событием необходимо внимательно следить каждому гражданину Беларуси.
Как напомнила эксперт, ВНС был создан еще в 1996 году в очень трудное для молодой республики время. Это был способ дать народу почувствовать ответственность за будущее страны. "Уже тогда было понятно, что наш Президент - это человек, которого слушают. Надо было, чтобы народ в это окончательно поверил", - отметила Юлия Абухович.
Сегодня, по ее словам, ВНС трансформировался в полноценный орган народовластия, принимающий ключевые решения для развития государства на годы вперед. Его состав - максимум 1200 делегатов, включая членов Парламента и представителей от всех регионов страны, избранных на пятилетний срок, который теперь синхронизирован с президентскими и парламентскими выборами.
"Очень серьезно подошли к процессу. Перед ВНС сегодня ставятся задачи, которые решают на уровне даже выше, чем органы госуправления", - подчеркнула аналитик.
Она не побоялась провести прямую аналогию: ВНС - это "дублер Президента". Этот институт создавался, чтобы обеспечить преемственность курса даже в случае возможных разногласий будущих руководителей государства с собранием.
"Надо отточить деятельность ВНС, чтобы такого не случилось", - резюмировала она, сославшись на слова Президента.
По мнению эксперта, в своем выступлении Александр Лукашенко сделает главный акцент на экономике, подведя итоги сложной, но успешной пятилетки. Несмотря на все турбулентные события, Беларусь пришла к периоду с ростом ВВП и укреплением позиций на мировой арене.
Второй ключевой блок - безопасность и мир. "Президент будет говорить о мире, о гарантиях мира", - уверена Юлия Абухович. Она также анонсировала, что на ВНС может быть приоткрыта завеса тайны над проектом "Орешник". При этом все темы - экономика и безопасность - в конечном счете, подчинены главному: заботе о людях.
Важной новой функцией ВНС стало назначение судей Верховного и Конституционного судов. Как пояснила аналитик, это закономерный шаг в связи с необходимостью обновления состава судов. Теперь ВНС будет утверждать кандидатуры, которые определит будущее государственного строительства.
Новая программа социально-экономического развития, которая будет представлена на собрании, уже прошла этап широкого обсуждения. Как отметила Юлия Абухович, поступило более 70 тыс. предложений от граждан, которые были учтены. Характер этих обращений, в основном касающихся комфорта и инфраструктуры, показывает, по ее мнению, стабильность и уверенность людей в завтрашнем дне.
Отвечая на главный вопрос о значимости ВНС, аналитик дала четкий ответ: это высший орган народного управления, по решениям которого формируется ближайшее и далекое будущее государства.
"Здесь будут заявлены программные заявления, и уже каждый для себя решит, как он встраивается в эту программу. Нашему народу дается право подумать и решить, как мы будем жить", - заключила Юлия Абухович.