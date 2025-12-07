Вольфович: Беларусь рассматривает Вьетнам как наиболее перспективного партнера в Юго-Восточной Азии

Сегодня белорусско-вьетнамское взаимодействие носит конструктивный характер. Причем не только в политической, экономической, гуманитарной областях, но и в сфере безопасности. И в подтверждение этого - рабочий визит делегации Совета безопасности Беларуси во Вьетнам.

Посещение крупнейших телекоммуникационных компаний, двухсторонние консультации с вьетнамским военным блоком, а также встреча с генсеком ЦК Компартии Вьетнама еще раз подчеркнули статус стратегического партнера.

Двухдневный официальный визит Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича во Вьетнам подтвердил: драйвером белорусско-вьетнамских отношений сегодня является сфера безопасности.

Как выяснилось в ходе переговоров, этот стратегический союз стал прочным фундаментом для масштабного экономического прорыва Беларуси в регион Юго-Восточной Азии.

"За последние три года отношения по линии силового блока развиваются с хорошей прогрессивной динамикой вверх", - отметил Александр Вольфович.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича

Сотрудничество налажено между МВД, МЧС, ГКСЭ, Следственным комитетом Беларуси и их ключевым партнером во Вьетнаме - Министерством общественной безопасности (МОБ), которое координирует всю силовую вертикаль страны.

Географическая удаленность, как подчеркнул госсекретарь, не помеха. Страны объединяют общие взгляды на мироустройство, оценку геополитических рисков и историческая память.

"Вьетнам и Беларусь объединяют единые точки взгляда на вопросы мироустройства, оценки геополитической ситуации, рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения национальной безопасности. У нас общая историческая память. Мы видим на территории Вьетнама очень много памятников, посвященных Владимиру Ленину и Хо Ши Мину", - отметил госсекретарь Совбеза.

Особую роль играет ведущая сила вьетнамского государства - Коммунистическая партия во главе с генеральным секретарем ЦК То Ламом, который до своего избрания как раз и возглавлял МОБ.

Политическое сближение создало уникальный уровень доверия, который напрямую конвертируется в конкретные экономические проекты. Основой для этого стал официальный визит товарища То Лама в Беларусь в мае 2025 года, где были подписаны документы о стратегическом взаимодействии.

В ходе нынешних встреч Александр Вольфович получил личные заверения высшего руководства Вьетнама в неукоснительном выполнении договоренностей, утвержденных в ходе визита То Лама в Беларусь.

"Я заверил, что все, что было сказано со стороны Беларуси в рамках развития нашего экономического сотрудничества, естественно, неукоснительно выполняется, потому что бренд Беларуси - это держать свое слово", - заявил госсекретарь.

Так, сборка белорусских тракторов на территории Вьетнама должна начаться уже в 2026 году. То Лам держит этот вопрос на личном контроле. Помимо существующей сборочной компании, активно прорабатывается проект по организации сборки праворульных МАЗов для экспорта в третьи страны. Это прорывной момент, учитывая законодательные ограничения Вьетнама. Реализация этого проекта откроет Беларуси доступ к рынкам всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы рассматриваем Вьетнам как наиболее перспективного партнера в Юго-Восточной Азии, площадку для продвижения наших интересов: экономических и в сфере безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича

Сотрудничество двух стран давно переросло рамки экономического и военного сотрудничества. Оно обрело человеческое измерение через гуманитарные программы: дети сотрудников силовых ведомств и дети тех, кто погиб, исполняя долг, получают возможность для отдыха и оздоровления в рамках специальных обменов.

Не менее активно развивается и культурный мост. Успешный показ вьетнамских фильмов на минском кинофестивале "Лістапад" стал ярким подтверждением взаимного интереса. Этот обмен открывает для Беларуси окно в культуру Юго-Восточной Азии, а для Вьетнама - новую площадку в Восточной Европе.