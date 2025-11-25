Вольфович доложил Президенту о переговорах с литовскими водителями и итогах проверок боеготовности

25 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

Александр Вольфович 23 ноября по поручению главы государства встречался с водителями большегрузов, которые находятся в Беларуси после закрытия Литвой границы. На встрече Президент спросил мнение госсекретаря о состоявшемся разговоре и прокомментировал ситуацию в целом. Также стало известно, что в скором времени состоится разговор на высшем уровне с руководством армии и силовых структур.

"Границу Литва открыла. Понятно, что они не хотят признаваться в том, что они виноваты. Да нам это и не надо - люди видят, кто прав, а кто виноват. Но власти Литвы же будут смещать градус в сторону этих большегрузов и подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую. Поэтому надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов. Я полагаю, вы это сделали. Это ни в чем не повинные водители, они в этом не виноваты, в том числе и их организации автоперевозчиков. Эта глупость была на политическом уровне. Пусть Министерство иностранных дел Беларуси и Литвы встречаются и разруливают эту ситуацию", - объяснил свою позицию Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6e02d9-8545-493c-9e9a-55d41ec27de6/conversions/142b060c-8339-43ed-9320-b52b8552f4da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6e02d9-8545-493c-9e9a-55d41ec27de6/conversions/142b060c-8339-43ed-9320-b52b8552f4da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6e02d9-8545-493c-9e9a-55d41ec27de6/conversions/142b060c-8339-43ed-9320-b52b8552f4da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6e02d9-8545-493c-9e9a-55d41ec27de6/conversions/142b060c-8339-43ed-9320-b52b8552f4da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Госсекретарь Совбеза поделился подробностями своего общения с литовскими водителями, которые все еще находятся в Беларуси. Эти люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Всего на территории страны на данный момент находятся свыше 1800 литовских автомобилей.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Они находятся здесь только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Водителям был задан вопрос, нравится ли им по 10-12 суток находиться в очередях. Конечно же, нет, но это не по вине белорусской стороны. Поэтому Беларусь - за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто".

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87e7d00-d01d-48b7-beba-7a249d2e96f3/conversions/1292fb10-462c-449f-a5f7-1f43f2851dcd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87e7d00-d01d-48b7-beba-7a249d2e96f3/conversions/1292fb10-462c-449f-a5f7-1f43f2851dcd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87e7d00-d01d-48b7-beba-7a249d2e96f3/conversions/1292fb10-462c-449f-a5f7-1f43f2851dcd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87e7d00-d01d-48b7-beba-7a249d2e96f3/conversions/1292fb10-462c-449f-a5f7-1f43f2851dcd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Внезапные проверки боеготовности - еще одна тема доклада. Это наиболее эффективная форма проверки, которая доказала свою жизнеспособность, отметил госсекретарь Совбеза.

"По поручению главы государства в течение года проводятся внезапные проверки готовности и способности всех структур военной организации государства выполнять свои задачи по предназначению", - рассказал Александр Вольфович.

Внезапные проверки позволяют руководству ведомств провести критический анализ подконтрольных органов и объективно оценить их способность выполнять возложенные на них задачи.

"Государственным секретариатом также были детально проанализированы итоги внезапных проверок, начиная от государственной системы реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций и заканчивая применением Вооруженных Сил - основного ядра военной организации государства. Как они могут и как они исполняют свои задачи, т.е., их готовность, способность, качество боевой подготовки, нами были детально проанализированы результаты этих внезапных проверок и обстоятельно доложены Президенту", - заключил госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a030d74-6723-47d5-a82c-b7aa3adde36f/conversions/7bc37a4c-481e-45b0-bd0c-a472f80e7d61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a030d74-6723-47d5-a82c-b7aa3adde36f/conversions/7bc37a4c-481e-45b0-bd0c-a472f80e7d61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a030d74-6723-47d5-a82c-b7aa3adde36f/conversions/7bc37a4c-481e-45b0-bd0c-a472f80e7d61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a030d74-6723-47d5-a82c-b7aa3adde36f/conversions/7bc37a4c-481e-45b0-bd0c-a472f80e7d61-xl-___webp_1920.webp 1920w