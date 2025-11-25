3.70 BYN
Вольфович доложил Президенту о переговорах с литовскими водителями и итогах проверок боеготовности
25 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
Александр Вольфович 23 ноября по поручению главы государства встречался с водителями большегрузов, которые находятся в Беларуси после закрытия Литвой границы. На встрече Президент спросил мнение госсекретаря о состоявшемся разговоре и прокомментировал ситуацию в целом. Также стало известно, что в скором времени состоится разговор на высшем уровне с руководством армии и силовых структур.
"Границу Литва открыла. Понятно, что они не хотят признаваться в том, что они виноваты. Да нам это и не надо - люди видят, кто прав, а кто виноват. Но власти Литвы же будут смещать градус в сторону этих большегрузов и подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую. Поэтому надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов. Я полагаю, вы это сделали. Это ни в чем не повинные водители, они в этом не виноваты, в том числе и их организации автоперевозчиков. Эта глупость была на политическом уровне. Пусть Министерство иностранных дел Беларуси и Литвы встречаются и разруливают эту ситуацию", - объяснил свою позицию Александр Лукашенко.
Госсекретарь Совбеза поделился подробностями своего общения с литовскими водителями, которые все еще находятся в Беларуси. Эти люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Всего на территории страны на данный момент находятся свыше 1800 литовских автомобилей.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
"Они находятся здесь только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Водителям был задан вопрос, нравится ли им по 10-12 суток находиться в очередях. Конечно же, нет, но это не по вине белорусской стороны. Поэтому Беларусь - за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто".
Внезапные проверки боеготовности - еще одна тема доклада. Это наиболее эффективная форма проверки, которая доказала свою жизнеспособность, отметил госсекретарь Совбеза.
"По поручению главы государства в течение года проводятся внезапные проверки готовности и способности всех структур военной организации государства выполнять свои задачи по предназначению", - рассказал Александр Вольфович.
Внезапные проверки позволяют руководству ведомств провести критический анализ подконтрольных органов и объективно оценить их способность выполнять возложенные на них задачи.
"Государственным секретариатом также были детально проанализированы итоги внезапных проверок, начиная от государственной системы реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций и заканчивая применением Вооруженных Сил - основного ядра военной организации государства. Как они могут и как они исполняют свои задачи, т.е., их готовность, способность, качество боевой подготовки, нами были детально проанализированы результаты этих внезапных проверок и обстоятельно доложены Президенту", - заключил госсекретарь Совбеза.
Также в ходе доклада Президент проинформирован о других вопросах. В частности, Александр Вольфович выразил полную уверенность в том, что комплекс "Орешник" заступит на дежурство уже в 2025 году.