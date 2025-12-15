Вольфович о ситуации с БПЛА из Литвы: Это посыл к разжиганию конфликта

Фото: МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f810fb-8e2a-4e88-97d9-15880ec335cb/conversions/d6e31d18-af2d-4157-af32-1158434287c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f810fb-8e2a-4e88-97d9-15880ec335cb/conversions/d6e31d18-af2d-4157-af32-1158434287c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f810fb-8e2a-4e88-97d9-15880ec335cb/conversions/d6e31d18-af2d-4157-af32-1158434287c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f810fb-8e2a-4e88-97d9-15880ec335cb/conversions/d6e31d18-af2d-4157-af32-1158434287c5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МВД

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в "Актуальном интервью" прокомментировал инцидент с беспилотником, который 30 ноября 2025 года залетел на территорию Беларуси с литовской стороны. Он также отметил, что был установлен оператор БПЛА.

"Президент поставил задачу просто провести детальное расследование этого инцидента. Факты налицо, как мы говорим. У нас есть факты. Траектория, которая заложена в "мозги" этого беспилотного летательного аппарата, была четко вскрыта. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну, как это можно назвать, как не провокация? Вместо того чтобы урегулировать конфликт, это посыл к разжиганию конфликта", - заявил госсекретарь Совбеза.

Можно было, конечно, из этого тоже раздуть политический скандал. Но мы не хотим ссориться с соседями. Александр Вольфович

По его словам, траектория была заложена очень интересно: "Полет на территории Беларуси, а с территории Беларуси залет на территорию Польши. Так что это? Это попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша? Получается так? То есть спровоцировать ситуацию?"

Как заметил госсекретарь Совбеза, человек, который запускал беспилотник, был установлен с помощью камер. "Идет поиск этого оператора беспилотного летательного средства. То есть по линии спецслужб работа продолжается", - добавил он.

"Естественно, по дипломатическим каналам руководство Литвы было уведомлено. Ответа, по-моему, не последовало. Мы им говорим: хотите найти решение этого вопроса, надо садиться за стол переговоров. Надо искать контрабандистов на территории Литвы, которые организуют это. Искать тех, кто помогает им на территории Беларуси. Но без конструктивного взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов этот вопрос решить нельзя", - сказал он.