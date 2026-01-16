Вступило в силу соглашение между Беларусью и Лаосом об отмене виз

Межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и Лаосской Народно-Демократической Республикой об отмене виз для владельцев обычных паспортов 15 января вступило в силу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение во Вьетнаме.

Теперь граждане Беларуси и Лаоса, имеющие действительные обычные паспорта, срок действия которых составляет не менее 180 дней, могут осуществлять въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд через территорию одного из государств в безвизовом режиме при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда.

Общий срок пребывания на территории государства одной из сторон соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Граждане, намеревающиеся находиться на территории государства другой стороны более 30 дней, должны заблаговременно оформить соответствующую визу вне зависимости от цели поездки.