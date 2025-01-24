За 4 дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 35,99 %

За четыре дня в досрочном голосовании на выборах Президента Республики Беларусь приняли участие 35,99% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

В Брестской области получили бюллетени 37,78 % граждан, в Витебской - 36,52 %, в Гомельской - 36,57 %, в Гродненской - 35,61 %, в Минской - 36,50 %, в Могилевской - 35,92 %, в г.Минске - 33,66 %.

Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января 2025 года. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00 без перерыва.

Дмитрий Крутой в беседе с журналистами подчеркнул, что в процессе подготовки и проведения электоральной кампании пункт номер один - это меры безопасности. На это направлены как запросы общества, так и ранее были даны соответствующие поручения Президента.

"Насчет БДИПЧ ОБСЕ и их участия в наблюдении за нашими выборами, на самом деле эта история тянется еще с ноября прошлого года, когда МИД контактировал с этими людьми на предмет их приезда и участия в электоральном процессе. В начале шли ссылки, что нет прямых авиарейсов. Потом начались проблемы с закрытыми погранпереходами и невозможностью передвигаться на автомобиле. Понятно, что это все были просто отговорки", - отметил Дмитрий Крутой.

"Одна из горячих тем последних дней - участие международных наблюдателей и те оценки, которые сделал Европейский союз в лице Европарламента, Службы внешних связей ЕС. И отдельные парламенты наших соседей - Латвия, Польша, - сказал Дмитрий Крутой. - Уже были опубликованы тексты соответствующих решений о непризнании выборов. Это, безусловно, прямое вмешательство в наши внутренние вопросы, попытка давления на наших избирателей, искажение электоральных процессов, которые сейчас идут".

"Выборы проходят организованно. Я сам бываю в регионах, в частности в Витебской области, посещаю участки, общаюсь с людьми и вижу их отношение к президентским выборам. Люди идут голосовать дружно, семьями. Все голосуют за наше настоящее и будущее. А будущего без настоящего нет. Мы видим, какие изменения происходят в стране: стабильно развиваются экономика и социальная сфера, строятся новые дома и объекты, растет благосостояние людей", - сказал Игорь Сергеенко.

"Нет, и не может быть сомнений в том, что избирательная кампания главы белорусского государства проходит в строгом соответствии с законодательством республики. Мы видим прозрачную работу Центральной избирательной комиссии, территориальных и участковых комиссий", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"В воскресенье в Беларуси состоятся выборы Президента. Гражданам предстоит решать, кто будет во главе их страны. Государственная Дума направила на них своих наблюдателей. До выборов еще несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет", - написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Очень рад возглавить китайскую наблюдательную миссию на выборах Президента в Беларуси. Я был счастлив, когда узнал, что вновь посещу страну, где живут мои друзья, - подчеркнул Се Сяоюн. - Для меня это большая честь и большая ответственность".

"Как контролер могу сказать, что в стране много достижений, но, как в любой жизни, бывают какие-то шероховатости. Мы всегда, если выявляем недостатки, сообща с госорганами решаем, что мы будем делать, потом воплощаем это в жизнь", - добавил председатель КГК.

За три дня в досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси приняло участие 27,15% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования. "Явка достаточно высокая. Это традиционно для президентской избирательной кампании, - сказал глава ЦИК. - Молодежь достаточно активно принимает участие: и студенческая, и работающая. Интересный факт - в списках для голосования находятся 297 молодых граждан, которым именно в день выборов, 26 января, исполнится 18 лет".

"Цифра международных наблюдателей постоянно меняется, мы постепенно подходим к 500. Самая многочисленная миссия наблюдателей от СНГ. Начали приезжать краткосрочные наблюдатели. Они будут работать во всех регионах. Вторая по численности миссия - ШОС. Большая группа руководителей и представителей ЦИК не только стран СНГ, но и дальнего зарубежья - тех стран, с кем мы взаимодействуем в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов. Приезжает достаточно представительная делегация Панафриканского парламента. Кроме того, представлена Молодежная организация движения неприсоединения. Есть индивидуальные эксперты, которые представляют практически все континенты (за исключением Австралии) и 17 западноевропейских стран", - рассказал Игорь Карпенко.

Как сообщалось, Белорусский комитет молодежных организаций будет проводить опрос избирателей на выходе из избирательных участков по методике экзитпол на выборах Президента Республики Беларусь 26 января. Опрос будет проведен на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, согласно социологической выборке. Опрашивать респондентов будут интервьюеры. Всего планируется задействовать порядка 1 тыс. человек. Интервьюеры будут экипированы отличительной атрибутикой - брендированными синими жилетами, сумкой и планшеткой с логотипом БКМО. У каждого интервьюера будут бейдж и удостоверение, подтверждающее личность интервьюера.

"У нас есть определенные принципы, правила работы. В частности, это объективность, беспристрастность, невмешательство в ход выборов, наблюдение и оценка только самого процесса организации, подготовки выборов, избирательного процесса, но не оценка результатов выборов. В своей работе мы исходим из понимания того, что выборы проводятся для самого народа страны. Народ сам осуществляет свой выбор. Наша задача - оценить, насколько созданы для этого условия, оценить проведение выборов на предмет их соответствия национальному законодательству и международным обязательствам. При этом мы обязаны уважать и соблюдать законы той страны, где проводятся выборы, общаться с населением, с избирателями. Члены миссии наблюдателей ШОС всегда посещают избирательные участки, встречаются с представителями различных партий и общественных движений, с кандидатами на выборах", - обозначил генеральный секретарь ШОС.

"Могу сказать, что все соответствует законодательству, все хорошо организовано. Коллеги, которые наблюдали за досрочным голосованием, говорят мне о высокой явке, о том, что прекрасно подготовлены участки", - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Я впервые приглашен министром иностранных дел Беларуси для наблюдения за выборами. Это очень большая честь и огромная ответственность. У меня есть большой опыт наблюдения за выборами в Соединенных Штатах, поэтому в Беларуси я с первых дней начал вникать в различные вопросы", - сказал Стив Самарин.

По словам международного наблюдателя, между выборами в Беларуси и США есть колоссальная разница. "Могу сказать, что в Беларуси очень профессионально и продуманно проходит избирательная кампания. Нам до этого, к сожалению, далеко. Есть очень много вопросов к нашей избирательной кампании и тому, как вообще проходят выборы. В Беларуси я был приятно удивлен тем, что все проходит очень достойно, интеллигентно, спокойной. Но главное - профессионально и прозрачно", - подчеркнул он.

"Наша общая оценка сводится к тому, что в целом работа участковых избирательных комиссий построена в строгом соответствии с законодательством", - отметил Токтосун Сабыров.