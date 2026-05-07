Польша требует от Фицо деньги для Украины в обмен на визит в Москву
Автор:Редакция news.by
Польша, не стесняясь, прибегает к инструментам политического шантажа. Власти страны объявили, что готовы дать разрешение на пролет самолета премьера Словакии, который собирается на празднование Дня Победы в Москву, однако требуют в ответ, чтобы Братислава сняла свои возражения по предоставлению помощи Украине.
Фактически польское правительство вымогает у Роберта Фицо деньги: давая согласие на выделение финансовой помощи Киеву, Словакия в той или иной форме заплатит миллиарды. Фицо, хотя подробности поездки и не разглашает, логистику своего маршрута в Москву разработал: вряд ли она предполагает уплату шантажистам многомиллиардного откупного.