Польша требует от Фицо деньги для Украины в обмен на визит в Москву

Польша, не стесняясь, прибегает к инструментам политического шантажа. Власти страны объявили, что готовы дать разрешение на пролет самолета премьера Словакии, который собирается на празднование Дня Победы в Москву, однако требуют в ответ, чтобы Братислава сняла свои возражения по предоставлению помощи Украине.