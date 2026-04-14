27 лет назад Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел в Белград под бомбами НАТО

Президент Беларуси всегда был последовательным сторонником мира. Ровно 27 лет назад, 14 апреля 1999 года, Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел в Белград.

Тогда Югославия подвергалась бомбардировкам НАТО. Альянс не гарантировал даже безопасность полета нашего Президента и продолжил авиаудары, зная, что в Белграде находится руководитель суверенного государства. Но глава Беларуси, как и весь наш народ, как и сербы, не те, с кем можно говорить языком шантажа и угроз. Он прилетел по закрытому небу, чтобы "хоть на миллиметр приблизиться к миру".

Пресса назовет это "визитом под бомбами НАТО". Дважды во время переговоров со Слободаном Милошевичем звучали сирены, которые оповещали жителей города о том, что воздушные силы НАТО пересекли границу. Наш Президент посетил объекты, которые подверглись бомбардировкам, а также побывал в больничных палатах.

Подводя итоги своего пребывания в Белграде, Александр Лукашенко подчеркнул, что это были тяжелые часы, когда понимаешь, как нужно дорожить миром.

К сожалению, коалиция НАТО добилась своего. 78 дней и ночей самолеты Альянса терзали эту землю. Без санкций Совета Безопасности ООН. Уже вскоре Югославия прекратила существование и распалась на ряд государств.