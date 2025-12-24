3.71 BYN
Александр Лукашенко принял участие в Новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости
Важным событием во Дворце Независимости 24 декабря стал Новогодний бал. Красивое мероприятие - одно из самых ожидаемых событий предпраздничной недели.
Это уже традиция - приглашение от Президента Беларуси получают самые талантливые школьники и студенты: победители олимпиад, лауреаты спецпремии, чемпионы страны и призеры международных соревнований.
Больше 300 человек со всей страны отмечают свой успех. Кружиться на балу во Дворце Независимости - своеобразное признание заслуг и очень эстетичный момент в жизни. Полное погружение в историю танца, в атмосферу светских раутов, платья и смокинги (только подготовка к этому событию занимает несколько месяцев).
Слово "дворец" начинает восприниматься совсем по-другому, когда все едут туда не для работы. Совещания, переговоры, важные решения - все это отодвигается, уступая дорогу танцам, празднику и даже началу новой красивой романтической истории.
Традициям белорусских балов несколько веков. Программа, место, дата, костюмированный бал или тематический - все указывалось на долгожданных карточках, особенно, если речь шла о балах с участием известных фамилий. Попасть туда хотели все.
"На самом деле попасть было непросто, была большая конкуренция, но брали лучших из лучших. Лично я являюсь председателем профсоюза на своем факультете, занимаюсь волонтерской деятельностью", - рассказал участник Новогоднего бала для молодежи.
"У меня достаточно много наград в научной сфере. Я являюсь секретарем БРСМ на факультете, также заместителем председателя студенческого совета университета и председателем молодежного крыла Белорусского союза женщин", - поделилась одна из участниц.
К предварительным репетициям все отнеслись очень серьезно: танцев немало, каждый нужно было выучить. Танцуют на балу все без исключения.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента:
"Это уже достаточно устоявшаяся традиция в преддверии Нового года - прямо в канун Рождества по католическому календарю танцевать в этом прекраснейшем зале во дворце. Это еще раз показывает, что мы самодостаточная нация, достойная своей культуры и традиций. Но самое главное, мы показываем молодым ребятам, которые присутствуют на этом балу, что у нас есть и такая традиция. Это будет одно из самых ярких воспоминаний в их будущей взрослой жизни".
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Бал не может не попасть в TikTok, в социальные сети, потому что здесь столько молодых и красивых людей, которые присутствуют, очевидно, во всех соцсетях, включая самые современные, например, Threads, где белорусы только набирают обороты по своему присутствию. Поэтому, я думаю, мы увидим эту картинку везде".
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности:
"Особенно приятно здесь видеть кадетов, курсантов различных учебных заведений системы обеспечения национальной безопасности. Хороший гусар должен уметь и танцевать, и обращаться умело и красиво с девушкой. Это также подчеркивает красоту нашей страны и культуру. Замечательно, что такие балы есть. Они возрождены благодаря прежде всего идее Президента".
Бал в 2025 году был открыт танцем, отвечающим за особую торжественность. Танцмейстер на этот вечер - министр культуры Руслан Чернецкий. Первый танец бала - полонез.
Сразу после первого танца по традиции Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к собравшимся, как обозначил сам глава государства, с короткой речью.
"У нас в суверенной, независимой Беларуси родилась хорошая традиция. А традициями должен быть богат народ. Если мы хотим суверенными быть, значит, у нас должны быть свои традиции. У нас их немало. Учитывая то, что здесь много дебютантов, хочу сказать, что это великое действо родилось благодаря подобному венскому мероприятию, когда Вена обратилась к нам, ко мне лично, что они приедут и организуют здесь венский бал. Я подумал тогда и министру культуры говорю: "А зачем? Мы что, сами не можем?" - отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что традиционный Новогодний бал в Беларуси в итоге получился даже лучше и масштабнее знаменитых венских балов.
"В конце года всегда подводим итоги, в том числе и здесь. Здесь нет случайных людей. Каждая деталь продумана", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, был спор, назначать ли опять нынешнего министра культуры Руслана Чернецкого танцмейстером на балу.
"Но поскольку он большой профессионал и знаток всего этого, я согласился с тем, что пускай министр культуры и дальше (как это было прежде, когда он не был министром культуры) ведет и организовывает этот прекрасный бал", - сказал Александр Лукашенко.
"Мною давным-давно принято решение каждому из присутствующих к старому Новому году, как меня только что заверили, вручить, как у вас это принято говорить, флешку с записью всего этого действия, которую вы оставите себе на память", - поделился Президент Беларуси.
"Много сказано на Всебелорусском народном собрании, других мероприятиях: год, пятилетка. А что касается сегодняшнего момента - это время конкретных дел. Вы сделали прекрасное дело. Вы прекрасно учитесь. Вы - успешные люди. Это ваш фундамент на будущее. Но впереди у вас очень много конкретных дел. И, повторюсь, эти дела всегда делайте вовремя. Никаких нотаций. Просто мой совет. Потому что придут новые заботы, новые дела, а вы не сделали старые. Все это захлестнет и останется тяжелым багажом и в наследство всем вам. Поэтому делайте все вовремя", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что студенческие годы - это для многих сложные и тяжелые времена, ведь именно в эти годы закладывается фундамент на всю жизнь.
"Поэтому творите конкретными делами", - призвал белорусский лидер.
Что важно, этот бал, как и все балы много лет подряд в истории человечества, - это возможность увидеть друг друга не в суете и обыденности, а в красоте момента.
"Если получится - на всю жизнь. Буду только рад. Желаю вам сегодня хорошего настроения, успехов в этот вечер. Танцуйте, любите, улыбайтесь! Другого у вас времени не будет. С Новым годом, с наступающим праздником!" - пожелал Президент Беларуси.
Сразу после слов главы государства зазвучал самый знакомый, но и вызывающий максимальное волнение танец, который знают и танцуют все - вальс.
Самый динамичный танец первой классической части бала - мазурка - также прошел безупречно. Обязательно в программе бала белорусские традиционные танцы: "бальные ладушки" (элемент из народных гуляний), а также "Лявоніха".
Контрданс, гавот, котильон и менуэт - непростые в исполнении танцы с французскими корнями, но вошли в международный культурный код. Зажигательный хоровод был подготовкой ко второй части бала - произвольной, где звучат все хиты, под которые невозможно не танцевать.
Танцевать Дворец Независимости будет столько, сколько смогут гости.