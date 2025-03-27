Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, пишет БЕЛТА.

На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова. До настоящего времени она руководила Гомельским отделением БелТПП.

Генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома.

Руководить Бобруйским райисполкомом станет гендиректор РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга" Михаил Крицкий.

Первый замглавы администрации Ленинского района Могилева Алексей Шарай согласован на должность председателя Кричевского райисполкома, первый зампредседателя Дрибинского райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Иван Багель - на должность председателя Круглянского райисполкома.

Директор филиала "Автобусный парк № 6" "Гомельоблавтотранса" Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Занимавший эту должность Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.

На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.